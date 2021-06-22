لبنان | بيار بو عاصي لباسيل: تستنجد بالحليف وتبقى عبئاً ثقيلاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ردّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي على كلام الوزير السابق جبران باسيل في تغريدة عبر “تويتر”، وقال: “الفاشي خي النازي. حين اجتاح هتلر النازي اوروبا وأفريقيا الشمالية وأجزاء من روسيا، كان حليفه موسوليني الفاشي يتعثر في كل تحرك ويطلب النجدة من هتلر فينجده، حتى سقطا معا. لقب يومها الدوتشي بالحليف العبء. هكذا انت يا جبران باسيل، تستنجد بالحليف والصديق وتبقى عبئا ثقيلا. ثقيل. كتير”.

ومع أنّ “رسائل” باسيل لم توفّر برّي، الذي اعتبره “منحازًا”، ولا الحريري الذي كرّر هجومه المُعتاد عليه، إلا أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع حصل على امتياز “الأسبقية”، فكان نصيبه من الانتقادات بمثابة “حصّة الأسد”، ما رسم الكثير من علامات الاستفهام، باعتبار أنّ جعجع حيّد نفسه أصلاً من المعادلة الحكوميّة، وجلس بعيدًا “يتفرّج”.