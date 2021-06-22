لبنان | بلال عبدالله: لتتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها الوطنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “إن تشكيل حكومة جديدة أضحى مهمة مستعصية، تم إثقالها بكل موبقات النظام الطائفي وحقوق الجماعات وصلاحيات الرئاسات، غير آبهين بحجم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي المدمر، كمن يرقص التانغو على أشلاء ما تبقى من مقومات الدولة، ما يفرض على حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها الوطنية”.

في هذا المجال، أكدت مصادر سياسية أن “عملية تشكيل الحكومة عادت ليس فقط الى المربع الأول بل الى ما دون الصفر، فالأمور ازدادت تعقيداً فيما الأوضاع العامة في البلاد لا تبشّر بالخير وبات من الصعب في ظل هذا الخطاب السياسي التوصل الى تشكيل حكومة”.

توازياً، يمرّ لبنان بأزمة اقتصادية ومالية ومعيشية واجتماعية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية وبات الوضع المعيشي سيئاً جداً.