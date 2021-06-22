لبنان | سامي الجميل: التحدي لبناني وطني وليس طائفياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ان “الخط الذي سارت عليه الكتائب تبينت صحته بعد الثورة وانهيار البلد بخاصة وأننا حملنا شعارات سابقة لاوانها وتحدثنا عن الفساد والإهدار وتدهور الليرة قبل الانتخابات واستبقنا الكارثة بالحديث عنها والتحذير منها الا انهم رفضوا الإصغاء الينا”.

التحدي وطني لا طائفي

وقال الجميل عبر “النهار”: “لا اعتبر ان ثمة تهديدا امنيا مباشرا على اي مجموعة طائفية بل ثمة تحد يواجهه كل مواطن للعيش ببلد حضاري، وكلنا في خطر بمعزل عن الطائفة وكل مواطن آدمي يريد ان يعيش من دون منطق الواسطة ويشحد حقوقه هو في خطر وكل مواطن آدمي هو في خطر”.

وأضاف: “ان نحصن أنفسنا لمواجهة الطائفة الاخرى منطق مدمر نحاول الخروج منه ليس بشعارات انما بخطوات عملية”…

وأوضح الجميل ان “ثمة محاولات لتوحيد الجهود داخل أفرقاء الثورة، وقال: “حان الوقت ان نترفع ونعمل من أجل توحيد المعارضة والعمل سويا وتشكيل اطار تنسيقي، الكتائب عنصر اساسي في الجو المعارض وفي مناطق لدينا دور اساسي في دعم اللوائح وتنظيم المعركة”…

وقال الجميل:”بعد انطفاء الشارع لا خيار آخر الا الانتخابات ولو كان الشارع بالزخم نفسه لكان في امكانه ان يفرض حكومة فرضا على السلطة”.

أضاف:”امام الواقع الحالي، ثمة أمران يجب القيام بهما: أولا ان نكمل المواجهة الآن، وثانيا ان نخوض المعركة الانتخابية معا شرط توحيد الجبهة المعارضة”.

وتابع:” يدي ممدودة إلى كل من يؤمن بسيادة لبنان والتغيير الحقيقي وإلى كل من يؤمن بالتنوع والديمقراطية والمحاسبة ودولة القانون ومواجهة المنظومة ونقوم بجهد لتذليل العقبات امام توحيد المعارضة”…

وعن اعتبار رئيس الجمهورية خطا أحمر في ظل النقاش في شأن استقالة الرئيس عون الذي يعتبره البعض خطا أحمر فيما طالبه آخرون بالاستقالة بعد انفجار المرفإ قال: “لا خط أحمر على أحد، فالخطوط الحمر الطائفية دمرت البلد، وعلى كل مسؤول يريد دخول المعترك السياسي أن يتقبل خضوعه للمساءلة والمحاسبة”…

وتابع موضحا: “أنا مع استقالة المجلس وبعده رئيس الجمهورية كيلا ينتخب المجلس الحالي رئيس جمهوريتنا الجديد”.

وعن انفجار المرفأ، قال: “الحياة التي نعيشها ليست بحياة، نحن لسنا أحياء فالشعب اللبناني يهان ويقتل يوميا، لافتا الى ان الغضب الموجود في قلوبنا لا يوصف وسينفجر يوما ولن يوفر أحدا”، وسأل: “من يتحدث عن الشهداء غير ذويهم؟” وأردف: “الأكيد أن هناك من كان على علم بالنيترات وهو مسؤول”…

وأعرب الجميل عن أسفه لأن “ثمة هيمنة على القضاء وتسييسا وضغوطا، ومن جهة أخرى ثمة مافيات تعمل لتنسينا الانفجار، ولم نصل الى ما وصلنا اليه بالصدفة. وأضاف: “اذا اردنا حقيقة ان نبني لبنان الجديد، علينا محاسبة من اوصلنا الى ما وصلنا اليه، ونأتي باشخاص لديهم الكفاية ويحبون لبنان ولديهم الاستعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل لبنان”.