لبنان | فقدان الأدوية في الصيدليات يقطع أوتوستراد البداوي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 10:45 مساءً

قطع عدد من المحتجين مساء اليوم الإثنين أوتوستراد البداوي في الاتجاهين، احتجاجاً منهم على عدم توافر الأدوية لمرضى في المنطقة في الصيدليات، بعدما تدهورت أوضاعهم الصحية.

وتسبب قطع الطريق في ازدحام خانق على الأوتوستراد.

أزمات متتالية يمر بها لبنان لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقدانها لأكثر من 90 بالمائة من قيمتها، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه.

أيام صعبة للغاية يعيشها لبنان، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم وقفدت الأدوية من الصيدليات وشحّ البنزين من المحطات، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.