لبنان | دبلوماسي أوروبي يؤكد: مستعدون لاتخاذ إجراءات عقابية متعلقة بلبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

أكّد دبلوماسي أوروبي أنّ “العقوبات بشأن الأزمة في لبنان لم تبحث بعد في الأطر المناسبة”، لافتاً إلى أنّ “وزراء في الاتحاد الأوروبي أكّدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات عقابية متعلقة بلبنان”.

وقال الدبلوماسي في حديث لـ”الحدث”: “لا نسعى لمعاقبة اللبنانيين وإنما لحض القيادات على التوصل لاتفاق”.

وأشار إلى أنّ رسالة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى لبنان “عكست الموقف الأوروبي الجامع”.

يشار إلى أن وزير خارجية ​الاتحاد الأوروبي​، ​جوزيب بوريل​، كان قد أشار إلى أن الاتحاد “قد يتخذ إجراءات ضد السياسيين اللبنانيين المسؤولين عن عرقلة ​تشكيل الحكومة​ في غضون أسابيع”، موضحاً أن “بعض الدول الأعضاء اقترح إمكانية اتخاذ عقوبات بشأن الأزمة في لبنان”.