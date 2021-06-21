لبنان | القاضي سامر ليشع دهم 7 محطات وقود

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

يقوم المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع بمداهمة محطات وقود تقع على خط الدورة، بمؤازرة دورية من أمن الدولة، وتم استدعاء أصحاب المحطات المقفلة والكشف على خزانات الوقود، وتبين أنها تحوي مادة البنزين.

وأجبر ليشع حتى الآن 7 محطات على فتح أبوابها واستقبال المواطنين، وهو مستمر في هذه الأثناء بجولته.

وتستمرّ أزمة الوقود اليوم من دون حلولٍ في الأفق، ويستمرّ معها مشهد السيّارات المركونة منذ الصباح الباكر أمام محطّات المحروقات في انتظار ليترات معدودة من البنزين؛ وذلك على وقع الاتهامات المتبادلة بالتعطيل الحكومي بين الأطراف اللبنانية المتحاصصة.

وانعكست أزمة المحطّات على الحركة المرورية، فطوابير السيّارات على الأتوسترادات في ظلّ غياب عناصر قوى الأمن الداخلي في مناطق عدّة باتت تعرّض السلامة المرورية للخطر.