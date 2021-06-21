لبنان | في مناطق “المقاومة”.. فيديو لطابور سيارات على مسافة ضيعتَين بانتظار البنزين!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 8:51 مساءً

طابور سيارات على محطة بنزين في الجنوب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطابور سيارات لتعبئة الوقود يمتد لمسافة ضيعتين هما “ميفدون وشوكين” في النبطية جنوب لبنان.

إلا أن المفاجأة كانت ان المحطة التي يصل إليها الطابور مقفلة ولم تبدأ بتعبئة الوقود للسيارات بعد.

وقد اشار مصور هذا الفيديو الى ان هذا المشهد الصادم الذي يتكرر بشكل يومي في مناطق جمهور “المقاومة”.

مما يظهر حجم الامتعاض والغليان في بيئة حزب الله، مما آلت إليه أوضاعهم خلال هذه الأزمة.