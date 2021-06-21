لبنان | توقف خدمات الهاتف والانترنت في عاليه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلنت هيئة أوجيرو، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنّ “عطلا كهربائيا طرأ في سنترال عاليه ممّا أدى إلى توقف خدمات الهاتف والانترنت لدى عدد من المشتركين في المنطقة المذكورة”.

وتابع تصريح الهيئة: “باشرت فرقنا الفنية العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكراً لتفهّمكم”.

في سياق متصل، اعتبر مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، أن “فكرة التحذير من خطر انقطاع الإنترنت عن مشتركي هيئة أوجيرو لم تكن للتهويل على الإطلاق بل قمنا بالتحذير من باب مسؤوليتنا أمام المشتركين والطلاب والشركات والمؤسسات”.

وأضاف في تصريح تلفزيوني: “أطمئن أن الأمر لن يخلى من بعض المشاكل لكن هذا الصيف خدمة الإنترنت ستبقى مستمرة وسنقوم بكل ما في وسعنا لتأمين ذلك”.

وأكد كريدية أن “نظرية المؤامرة لا علاقة لها بموضوع الإنترنت ولا أحد لديه إمكانيات أوجيرو في لبنان وهذا كلام يضر في قطاع الإتصالات”.