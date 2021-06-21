لبنان | نبيه بري: لبنان ليس مفلساً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ 14 دقيقة

أكد الرئيس نبيه برّي أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وافق على مبادرتي والنائب جبران باسيل على نصفها. وقال الرئيس بري في حديث لـ”النهار” ينشر غداً: “آبار النفط تدرّ المليارات ولبنان ليس مفلساً”.

كلام بري جاء في وقت يتعثر ملف تشكيل الحكومة إثر التعنت السياسي والصراع على الحصص والحقوق الطائفية. ودخل ملف تشكيل الحكومة من جديد دائرة المجهول مع تعثر مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الهادفة إلى إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية الناشبة منذ تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة قبل نحو 8 أشهر.