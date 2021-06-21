لبنان | اصحاب المولدات في الجومة العكارية حذروا من توقف توزيع التيار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ 56 دقيقة

عقد اصحاب المولدات في منطقة الجومة في عكار اجتماعا، في مطعم “اكاسيا” في بلدة بزبينا، واعلنوا في بيان “رفضهم شراء المازوت من السوق السوداء، ما يهدد بتوقف المولدات عن تأمين التيار حال نفاد كميات المازوت الموجودة لديهم والتي سوف تنفذ خلال اسبوع تقريبا”.

ولفت المجتمعون الى ان “اصحاب المولدات اعتمدوا تقنينا يؤمن التيار للمواطنين لمدة تتراوح بين 12 الى 14 ساعة يوميا كحد اقصى، علماان هناك مرضى يحتاجون لتشغيل آلات الأوكسجين للتنفس، كما باتت كلفة الكيلو واط مرتفعة جدا ولا قدرة للمواطنين على تحملها”.

وجاء في البيان الذي تلاه مختار بزبينا ربيع شديد :”بعد التزامنا باسعار وزارة الاقتصاد و غياب الوزارات المختصة والاجهزة الامنية بمراقبة اسعار المحروقات وعدم توفر المادة في السوق خاصة المازوت، التي تشغل المولدات، بتنا نستحصل عليها من السوق السوداء حيث وصل سعر التنكة الى 43000 ليرة لبنانية”.

وتابع:” في ظل المعانات التي يعانيها المواطن اللبناني من ازمات متتالية، وجدنا انفسنا غير قادرين على الاستمرار بهذه الاسعار، ونطالب الوزارات المختصة و الاجهزة الامنية بمراقبة وتوقيف يحتكر المادة موضوع البيان واحالته الى القضاء المختص لمعاقبته، واننا و من هذا البيان نعلن عن التزامنا بما نص عليه البيان الصادر عن رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان عبدو سعاده، توقفنا عن شراء المازوت من السوق السوداء وسنتوقف بذلك عن انتاج الطاقة الكهربائية الى حين توفر المادة بالسعر الرسمي مثلما نتقاضى اتعابنا بالتسعيرة الرسمية”.