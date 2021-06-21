لبنان | فريد هيكل الخازن: المسيحيون كالمسلمين يريدون لقمة العيش والرغيف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن النائب فريد هيكل الخازن بيان ردّ فيه على بيان هيئة التيار الوطني الحر في كسروان الفتوح، وقد جاء فيه:

“لن أردّ عليكم انما على من كلّفكم بالردّ.

خلال وجودنا في هذه الارض منذ ستمئة سنة بنينا الكنائس والاديرة والاوقاف الخيرية وكانت مهمتنا ان نجذّر الوجود المسيحي في هذه الارض وصون لبنان والبطريركية المارونية.

نحن لم نهدم الكنائس ولم نشارك في الفساد ولا في هدر المال العام ولا في الكهرباء والسدود والبواخر والصفقات التي لا تعدّ ولا تحصى، ولم نوظّف حتى موظفا واحدا في الدولة اللبنانية لا توظيفا سياسيا ولا غير سياسي.

فإذا كان الاقطاع ان تقف الى جانب الناس وتحمل همومهم وتلبي حاجاتهم الحياتية والانسانية والخدماتية، وإذا كان الاقطاع ان تضحّي بأرزاقك ومالك الخاص الذي تجنيه من عرق جبينك لتبقى قادرا على ممارسة الشأن العام طبقا للثقافة التي تربّيت عليها وهي التضحية من الذات في سبيل أبناء المنطقة فأنا أتشرّف به كما انني اتشرّف بالوسام الذي علّقته على صدري منذ العام ٨٨ بأنني منذ ذلك الحين اكتشفت مدى تضليلكم وغشّكم للطروحات العلنية في الظاهر وممارسة عكسها في الباطن تارة في التحرير وتارة في الاصلاح والتغيير وطورا في الحفاظ على حقوق المسيحيين والتدقيف الجنائي، كلّها اضاليل اكتشفتها منذ اكثر من 30 عاما عندما كانت اغلب القوى التي تعارضكم اليوم الى جانبكم في الامس.

أسألكم من كلّفكم ان تنطقوا باسم المسيحيين اذا كنتم 20 نائبا من النواب المسيحيين الـ64.

إسألوهم هل يقبلوا بالمنطق الذي تتكلمون به؟ إلجأوا الى الرأي العام الذي تتكلّمون به. انتم تستخدمون هذا العنوان في الظاهر لتحصلوا على مكتسباتكم انتم وليس المسيحيين.

المسيحيون كالمسلمين يريدون لقمة العيش والرغيف وفرصة العمل والاقتصاد القوي، يريدون ان يستعيدوا اموالهم من المصارف ويرفضون الذل على محطات الوقود ويأبون الهجرة..”.