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لبنان | حمد حسن إلى تركيا غداً لتعزيز التعاون في القطاع الصحي والدوائي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

حمد حسن

يتوجه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن فجر غد الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي في خلالها نظيره التركي فخر الدين قوجة، ويزور مصانع أدوية ومستلزمات طبية ويطلع على استراتيجية السياحة الطبية التركية.

وأكد الوزير حسن أن “الهدف من الزيارة تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، خصوصا أن الأدوية التركية والمستلزمات الطبية تلبي في جودتها وأسعارها المعايير اللبنانية العلمية، ويشكل التعاون في هذا المجال دعماً مهماً للقطاع الصحي والدوائي في لبنان، وسط ما يشهده من ظروف دقيقة وحساسة في المرحلة الراهنة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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