لبنان | محمد فهمي في السعودية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 6:22 مساءً

نفى مكتب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خبر زيارته إلى المملكة العربية السعودية بعدما ذكر أحد الضيوف ذلك معتبراً أنه ذهب وعاد بعدما بشكل سري.

وصدر عن فهمي، بيان جاء فيه: “ذكر أحد الضيوف في حلقة تلفزيونية، أن وزير الداخلية زار المملكة العربية السعودية وعاد بعدها الى بيروت بشكل سري”.

ونفى المكتب الإعلامي “ما ورد، علماً ان الوزير فهمي يتشرف بزيارة المملكة عندما تسمح الظروف بذلك”، مؤكدا أن “كل ما قام به الوزير علنيّ ولن يكون يوماً بعيداً عن الإعلام”.