لبنان | كورونا لبنان.. انخفاض غير مسبوق بعدد الوفيات والإصابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 05:14 مساءً - منذ 8 ثواني

في انخفاض غير مسبوق، سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الإثنين 3 وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتم إجراء 10302 فحصاً.

في هذا المجال، أعلن مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، أنه “بعد أسابيع من التراجع، تبقى أرقام كورونا اليومية في لبنان منخفضة”.

وأشار في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن “العديد من الأحداث، هنا وفي أماكن أخرى، تؤشر إلى أنه من السابق لأوانه الاحتفال بما وصلنا اليه. فعلى الرغم من الجهود الحالية، سيظل كورونا يمثل تهديدًا كبيرا في المستقبل القريب للأسباب التالية:

أولاً، أن حملة اللقاح لدينا تتسارع، ويعزز ذلك مشاركة القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن عدم إجراء ماراثون لقاح في نهاية هذا الأسبوع يعكس العقبات اللوجستية التي تواجه تطعيم المزيد من الأفراد أو الأصغر سنًا. كما يعكس تخلف العديد عن مواعيد لقاح استرازينيكا التردد المجتمعي حول سلامة اللقاحات.

ثانيا، تظل نسبة السكان التي تم تطعيمها بالكامل هنا منخفضة. التطعيم الجزئي يقي من العدوى بشكل جزئي فقط. حتى مع وجود المناعة، فإن إعادة الاصابة بالعدوى او الاصابة بعد تلقي اللقاح حقيقة واقعة. مع مستويات المناعة الحالية لدينا، لا يزال جزء كبير من السكان عرضة للإصابة”.