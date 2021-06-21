لبنان | غادة عون ترد على عويدات.. من يجب إحالته على التفتيش هو أنت!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 05:14 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 5:49 مساءً

علقت النائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية غادة عون على على قرار المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، مشيرة الى أنه “لا يحق للقاضي عويدات منفردًا إحالة احد على التفتيش، فالصلاحية تعود هنا حصرًا لمجلس ​القضاء​ ومجلس القضاء غير موجود حاليًّا”.

وأضافت: “من يجب احالته على التفتيش هو مدعي عام التمييز لا انا”.

يشار إلى أن مدعي عام التمييز كان قد أحال القاضية عون على التفتيش لتمردها مجددا على قرار رئيسها والامعان في مخالفة القانون بهذا الشأن، وطلب التحقيق معها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.