لبنان | في حلبا.. دوريات على محطات الوقود ومحاضر ضبط بحق المخالفين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 05:14 مساءً - منذ 48 دقيقة

قامت وزارة الاقتصاد، مصلحة الشمال، وبمؤازرة من مكتب أمن الدولة في حلبا – عكار، بدوريات على محطات الوقود للتأكد من بيع المحروقات في حال توافرها.

وشملت الدورية بلدة حلبا ومحيطها، والمنطقة الممتدة بين بلدتي خريبة الجندي ومشحا.

وقد تبين بعد المعاينة، عدم وجود محروقات في أغلب المحطات. كما تم تحرير محاضر ضبط في حق بعض أصحاب المحطات المخالفين الذين تبين ان الوقود متوافر في خزانات محطاتهم ويحجمون عن بيعها.