لبنان | القضاء يلاحق أصحاب المحطات الممتنعة عن تزويد المواطنين بالوقود

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 05:14 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، وجه كتابين: الأول إلى مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والثاني إلى قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي، كلّفهما بموجبهما تنفيذ مضمون التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الرامي إلى ملاحقة أصحاب محطات الوقود التي تقفل أبوابها، وتمتنع عن بيع المشتقات النفطية المخزنة لديهم للمواطنين.

وطلب القاضي ليشع، إجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة، وفتح محطات الوقود المخالفة لأحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83، التي تمتنع عن تسليم المشتقات النفطية رغم وجود كميات كبيرة لديها، واستدعاء أصحاب هذه المحطات والتحقيق معهم ومخابرته بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة يحقه