اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بـجرم سرقة سيارات وإتجار بالمخدرات.. قوى الأمن يوقف شخصين

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

توقيف

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة –قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“بعد الرصد والمتابعة ، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة ، من توقيف المدعو ( علي ق. ) مكتوم القيد و السوري ( بشار ر. ) ، في بلدة علي النهري – قضاء زحلة ، بجرم سرقة سيارات وسلب بقوة السلاح، وتمّ ضبط كمية من المخدرات بحوزتهما .

بنتيجة التحقيق ، إعترف الأول بالاشتراك مع آخرين بالقيام ببيع أسلحة وسيارات وادوات كهربائية مسروقة وسلب بقوة السلاح و تعاطي مخدرات .

كما إعترف الثاني بقيامه بتعاطي المخدرات .بمراجعة مكتب التحريات تبيّن أنّه يوجد بحق ( علي ق. ) مذكرات توقيف بجرم تأليف عصابة سلب وسرقة و الإتجار بالمخدرات، تمّ تنفيذها بحقه . بمراجعة القضاء المُختص وبناءً لإشارته ، تمّ توقيفهما وإيداعهما إياه مع المضبوطات، والبحث جار عن باقي أفراد العصابة.”

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا