لبنان | بـجرم سرقة سيارات وإتجار بالمخدرات.. قوى الأمن يوقف شخصين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة –قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“بعد الرصد والمتابعة ، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة ، من توقيف المدعو ( علي ق. ) مكتوم القيد و السوري ( بشار ر. ) ، في بلدة علي النهري – قضاء زحلة ، بجرم سرقة سيارات وسلب بقوة السلاح، وتمّ ضبط كمية من المخدرات بحوزتهما .

بنتيجة التحقيق ، إعترف الأول بالاشتراك مع آخرين بالقيام ببيع أسلحة وسيارات وادوات كهربائية مسروقة وسلب بقوة السلاح و تعاطي مخدرات .

كما إعترف الثاني بقيامه بتعاطي المخدرات .بمراجعة مكتب التحريات تبيّن أنّه يوجد بحق ( علي ق. ) مذكرات توقيف بجرم تأليف عصابة سلب وسرقة و الإتجار بالمخدرات، تمّ تنفيذها بحقه . بمراجعة القضاء المُختص وبناءً لإشارته ، تمّ توقيفهما وإيداعهما إياه مع المضبوطات، والبحث جار عن باقي أفراد العصابة.”