لبنان | خروقات إسرائيلية جواً وبحراً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 56 دقيقة

أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيانا أوضحت فيه أن زورقا حربيا تابعا للجيش الإسرائيلي خرق في تمام الساعة 11.13 من تاريخ 20 / 6 /2021 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 متراً ولمدة 7 دقائق.

وبالتاريخ نفسه سجلت قيادة الجيش خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع إسرائيليتين، تخلّلهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.