لبنان | مروج مخدرات في قبضة “المعلومات”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي عن قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في مزرعة يشوع والمناطق المجاورة، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشف هويته، ويدعی م. ق. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) وهو مطلوب للقضاء وبحقّه عدّة ملاحقات قضائية بجرائم مخّدرات، والتّسبّب بوفاة شخص.

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة بتاریخ 8-6-2021،من توقيفه في مزرعة يشوع، على متن سيارته من نوع “نیسان”.

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط مسدس حربي، سيجارتي ماريجوانا ودفتر لف سجائر.

وبتفتيش منزله ضُبِطَ ما يلي:

– /1،130/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

– /166/ غ. من مادة الماريجوانا.

– كمية من الحبوب المخدّرة.

– بذور تستخدم في زراعة الحشيش.

– ميزان حسّاس و/3/ أدوات حديدية تُستخدم لطحن المخدّرات وتعاطيها.

– كمية من الذخائر والأعتدة الحربية.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات في المناطق المذكورة على متن دراجة آلية، جرى ضبطها.

أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.