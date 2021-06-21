لبنان | فادي علامة: للتوجه الى الخارج لتأمين الدعم للقطاع الصحي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

حذّر النائب فادي علامة من أن أمن لبنان الصحي بخطر داعيا الى التوجه نحو الخارج لتأمين الدعم لأن لا قدرة لدى السلطات المحلية على ذلك.

وفي حديث اذاعي شدد علامة على ضرورة تشكيل حكومة قادرة الى التوجه الى الخارج عبر طلب رسمي لتأمين المساعدات داعيا مصرف لبنان الى اتخاذ قرار إعادة النظر بآلية الدعم القائمة التي تؤخّر حصول المستوردين على المستلزمات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان المواطن سيتحمّل الفرق في حال زيادة التعرفة على أساس دولار ال 3900، رجّح علامة هذا الاحتمال خصوصا في ظل غياب القدرة لدى الدولة على تحمّل هذه الزيادة مضيفاً: إنّ الأسلم والأجدى التوجه الى الخارج لتأمين الدعم للقطاع الصحي لكي يؤمن استمراريته في السنوات الثلاث المقبلة.