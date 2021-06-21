لبنان | بوريل: لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن “لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه”.

وقال بوريل لـ “العربية”: “لبنان يحتاج لقيادة لعبور الأزمة ونحثهم على تشكيل الحكومة”.

وكان بوريل قال في مؤتمر صحافي من بعبدا خلال زيارته لبنان ان “الاتحاد الأوروبي قلق من الأزمة السياسية والاقتصادية وقمنا بتوفير 330 مليون يورو من المساعدات ما يقارب المليون يورو يومياً”.

تابع: “ما أن يوافق صندوق النقد الدولي على إغاثة لبنان سنقدّم قروضاً للاقتصاد اللبناني”.

أضاف: “لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالاصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة”، وأكد بوريل ان “الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية ويجب تشكيل الحكومة وان تقوم بالإصلاحات فورا”.

واعتبر ان “الانتخابات المتوقعة في العام 2022 يجب ان تحصل ضمن التواريخ المحددة”.