لبنان | الخازن لباسيل: لو بتترك هالمهمّة لبكركي شو كنت بترتاح وبتريّح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 10:44 صباحًا

علّق النائب فريد هيكل الخازن في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، على المؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل.

وكتب الخازن: “سمعتو مبارح: جنون وغرور واستغباء للناس، حقوق المسيحيين هي حقوقه وحده، وَين هل حقوق وهوّي مقبّر مع كلّ المسيحيين(كلّهم)”.

وأضاف، “رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس الكتائب سامي جميّل ومستقلين، لو بتترك هالمهمّة لبكركي، سبب وجودنا في هذه الأرض شو كنت بترتاح وبتريّح”.