لبنان | قاسم هاشم: بري ما زال على ما وعد به

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 08:44 صباحاً - منذ 26 دقيقة

اكد عضو “​كتلة التنمية والتحرير​” النائب ​قاسم هاشم​ في حديث إذاعي ان “هناك تباينات في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي في ظل الصيغة اللبنانية الراهنة، وثمة اليوم ضرورة لتغيير النظام القائم”، معتبرا ان “موضوع ​الحكومة​ تتحكم به العقلية التي تفتش عن مصالحها في هذه التركيبة”.

اضاف “نحن من دعاة الحوار، والمشاورات التي كانت تجري عبر كلّ القنوات هي شكل من أشكال الحوار، الذي يجب أن يكون مستمراً في لبنان”. وشدد على أن “عقد ​تشكيل الحكومة​ داخلية بامتياز، وبإمكان اللبنانيين تجاوز ​الأزمة​ عبر تفاهمهم واعتماد لغة الهدوء والوحدة”.

وأوضح هاشم ان ” مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تحاكي أزمة الحكومة من كل جوانبها وهي مستمرة، وبري ما زال على ما وعد به لناحية استكمال مسعاه في حماية لبنان ومنع الانهيار النهائي للبلد”.