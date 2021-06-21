لبنان |  عبدو سعادة: الثلاثاء او الاربعاء إن لم نتسلم مازوتاً سنطفئ المولدات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

شدّد رئيس تجمع ​أصحاب المولدات​ الخاصة عبدو سعادة على التوجه للاطفاء في حال لم يتمّ تسليم المازوت الثلاثاء او الاربعاء.

وقال سعادة في حديث لـ”صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لم نذهب الى التقنين الّا غصبا عنّا ونحن قلنا من لا يستطيع ان يؤمن مازوتا فليقنّن ومن يتمكن من تأمين المازوت فليشغل مولداته”.

وكشف ان “كورال وليكيوغاز هي الشركتان الوحيدتان اللتين اعطتنا مازوتا لنشغل مولداتنا”.

وشدد على ان “الكلام عن اننا نرفع الصوت ليس لأننا مقطوعون من المازوت بل لنرفع التسعيرة كلام ظالم”.

وتابع: “سبق وقلنا ان مخزوننا لا يكفي اكثر من 48 ساعة ونحن ونحاول ان نمدّد هذه المهلة على قدر ما نستطيع “.

واضاف: “هناك تقنين يصل الى 6 و8 ساعات بظلّ عدم وجود مازوت “.

واشار الى ان “اصحاب المولدات في عدد من المناطق يعبئون المازوت بـ50 الفا ويعانون من انقطاع المازوت وما نقوله “عطونا مازوت حتى ما نطفي”.

وقال: “اتخذنا قرارا ان لا نعبّئ مازوتا من السوق السوداء.. وان لم يصلنا المازوت سنطفئ مولداتنا”.

وتابع: “نسأل وزارة الطاقة لماذا لا تدخل سعر صرف الدولار على السعر الثابت للمولدات؟ هل بـ20 الف ليرة اي دولار ونصف نتمكن من اصلاح وصيانة مولداتنا؟ “.

واضاف: “طرحنا حلّا وهو حلّ سبق ان تمّ تنفيذه في السابق وهو مراقبة الامن العام للتوزيع.. وليقم مستشار وزير الطاقة برفع كتاب للقوى الامنية لضبط توزيع المازوت “.

وعاد الى التشديد على انه “الثلاثاء او الاربعاء ان لم نتسلم مازوتا المولدات ستطفئ .. “بدنا حلّ بدنا مازوت ومسؤولية وزارة الطاقة ان تأتي الينا بالمازوت”.