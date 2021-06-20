لبنان | الجيش: طائرتان حربيتان خرقتا الأجواء اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 9 دقائق

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 20/6/2021 الساعة 8,55، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب باتجاه الشمال وصولا حتى البترون، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 10,05 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.