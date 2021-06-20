لبنان | دورية من “المخابرات” توقف مروجي مخدرات في الغبيري والشويفات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المشرفية – الغبيري، كلاً من (ح.ق) و(س.م)، لإقدامهما على ترويج المخدرات، وقد ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات ‏‏(حشيشة الكيف، كوكايين، باز الكوكايين) وسكيناً وهاتفين خلويين ومبلغاً مالياً.‏

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة صحراء الشويفات (م.ز) لإقدامه على تعاطي ‏المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته مظاريف من الكوكايين، مادة الباز كوكايين، ومبلغاً مالياً ‏وسكيناً.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.