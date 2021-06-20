لبنان | كريدية: خدمة الإنترنت هذا الصيف ستبقى مستمرة لكن..

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 9:07 مساءً

اعتبر مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​، أن “فكرة التحذير من خطر انقطاع ​الإنترنت​ عن مشتركي ​هيئة أوجيرو​ لم تكن الفكرة للتهويل على الإطلاق بل قمنا بالتحذير من باب مسؤوليتنا أمام المشتركين و​الطلاب​ والشركات والمؤسسات”.

وأضاف في تصريح تلفزيوني: “أطمئن أن الأمر لن يخلى من بعض المشاكل لكن هذا الصيف خدمة الإنترنت ستبقى مستمرة وسنقوم بكل ما في وسعنا لتأمين ذلك”.

وأكد كريدية أن “نظرية المؤامرة لا علاقة لها بموضوع الإنترنت ولا أحد لديه إمكانيات أوجيرو في ​لبنان​ وهذا كلام يضر في ​قطاع الإتصالات​”.