لبنان | إنقاذ 20 مواطناً من الغرق جراء تعطل زورق سياحي قبالة “الزهراني”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

عمل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠\٠٦\٢٠٢١ على إنقاذ عشرين مواطناً ومواطنة كادوا أن يواجهوا خطر الغرق خلال رحلة بحرية على متن زورق سياحي في منطقة الزهراني.

وفي التفاصيل انطلق الزورق صباحا من ميناء الضبية وعلى متنه عشرين مواطناً ومواطنة في رحلة سياحية الى منطقة صور. وهم في طريق العودة وعند وصول الزورق الى منطقة الزهراني طرأ عطل مفاجئ وبدأت المياه تتسرب إلى داخله وكاد ان يغرق.

في هذه الاثناء ورد اتصال استغاثة الى غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة ١٨:٠٠ و على الفور توجه عناصر من وحدة الانقاذ البحري الى الموقع المحدد وباشروا فوراً بافراغ الزورق من المياه ليتم سحبه الى ميناء صيدا والتأكد من سلامة كل فرد من الذين كانوا على متنه.

تجدر الاشارة الى ان سرعة تدخل عناصر وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني حالت دون غرق الزورق والحفاظ على سلامة المواطنين.