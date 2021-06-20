لبنان | جوزيف أبو فاضل: لا حكومة إلى حين معرفة من هو رئيس الجمهورية المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 8 ثواني

أشار الكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل إلى أنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يطرح نفسه اليوم وكأنّه منقذ للمسيحيين وأخاف من اقتتال مسيحي وسيكون للجيش تصرّف قاسٍ بدعم دولي مع أيّ مسلح مسيحي في الشارع.

ورأى أن مؤتمر باسيل اليوم كان قاسياً جداً بحق الرئيس نبيه بري وجعجع وبحق المقامات الروحية.

وأشار إلى أنّ الخلاف الحاصل اليوم هو حول من سيكون رئيس الجمهورية المقبل وباسيل يطرح نفسه وكأنه منقذ المسيحيين.

كما اعتبر أنّ جرّ الشارع المسيحي إلى الفتنة غير مقبول.

وحول خشيته من أي اقتتال مسيحي، لفت أبو فاضل إلى أن “هناك توجيهات واضحة بأن أي شخص مسيحي يحمل سلاحاً ضدّ آخر في الشارع سيكون هناك موقف مدعوم دوليا لقيادة الجيش وسيكون هناك تصرف قاس مع أي مسلح مسيحي في الشارع”.

ورداً على سؤال عن سبب استعانة باسيل بالسيد نصر الله، قال إنّ باسيل أراد إفشال مبادرة الرئيس نبيه بري ودفنها وهو لا يريده أن يتدخل في الحكومة مطلقاً.

ولفت إلى أن لا حكومة إلى حين معرفة من هو رئيس الجمهورية المقبل وسيكون للرئيس عون كلمة حول الحكومة وبشكل خاص حول ما كلام الرئيس بري.

وقال إنّ بري وعون ليسا مختلفيْن بل باسيل والمستشارين هم المختلفون مع بري وأقول لسليم جريصاتي “كل عمرك بتعمل غسيل قلوب اعملك شي غسلة قلوب اليوم”