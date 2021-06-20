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لبنان | تسجيل 3 وفيات جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 7:38 مساءً

كورونا لبنان

لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الاحد، عن تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 543505 حالة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ “الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 119 ضمن المقيمين و15 ضمن الوافدين”، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للوفيات هو 7822، إذ تمّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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