لبنان | وهبي قاطيشه رداً على باسيل: نحن بعصفورية جهنم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

ردّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشه على كلام النائب جبران باسيل وقال عبر “تويتر”: “ثلاثة عناوين لخطاب باسيل: التحصن بالطائفية، شتائم للدكتور جعجع، وتسليم الجمهورية لولاية الفقيه. لسنا فقط في جهنم، نحنا بعصفورية جهنم”.

في سياق آخر، ردّ أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم على الوزير السابق جبران باسيل عبر “تويتر”. وقال كرم: “انهيتم البلد ودمّرتم الدولة واهلكتم الشعب بتحالفاتكم مع اعداء الحرّية ومع محور الذلّ والتخلّف، فعن اي حقوق تتكلّمون؟”.

وأضاف: “أكبر جريمة اقترفتوها هي خداعكم للشعب اللبناني على مدى ثلاثين سنة، ولكنه سيحاسبكم قريباً”.

بدورها، ردّت الوزيرة السابقة مي شدياق على كلام باسيل بالقول: “أتمنى عدم التعليق على السخافات، إنما الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام”.

وأضافت: “مقتنع بأن اتهام غيره يبيض صفحته! حال ميؤوس منها ولن ينضج! المجرم بحق الوطن والمسيحيين هو أنت! بطل الـfundraisung”.

وتابعت: “المستغل لمناصب الدولة والLDA اكبر الفضائح، هو أنت! إن لم تستح فافعل ما شئت”.