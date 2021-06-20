لبنان | مي شدياق: الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمنت الوزيرة السابقة مي شدياق عدم الرد على كلام الوزير السابق جبران باسيل. وقالت في تغريدة لها عبر “تويتر”: “أتمنى عدم التعليق على السخافات، إنما الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام”.

وأضافت: “مقتنع بأن اتهام غيره يبيض صفحته! حال ميؤوس منها ولن ينضج! المجرم بحق الوطن والمسيحيين هو أنت! بطل الـfundraisung”.

وتابعت: “المستغل لمناصب الدولة والLDA اكبر الفضائح، هو أنت! إن لم تستح فافعل ما شئت”.

جدير بالذكر أن باسيل ردّ على تصريح سابق لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سائلاً إياه: ” هل تعتقد أنّك تخفي جريمتك بسكوتك إذا تحجّجت أننا لا نقوم بمعركة حقوق بل نقوم بمعركة مصالح؟”.