لبنان | رمزي المشرفية: تبقى عودة النازحين واللاجئين هي حقّ لهم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

غرّد وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية عبر “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قائلاً: “في ظلّ ترنّح لبنان تحت وطأة الازمات المتعددة الاوجه، يمرّ النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون والمجتمع اللبناني المضيف بفترة بالغة الصعوبة، وسط زيادة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. لذا تبقى عودة النازحين واللاجئين هي حقّ لهم والحل الامثل والمستدام”.

ويحتفي العالم، الأحد، باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، والذي يتزامن مع مرور 60 عاما على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

ودعت الأمم المتحدة في يوم اللاجئ العالمي الذي تحتفي به تحت شعار” معاً نتعافى ونتعلم ونتألق” إلى دعم اللاجئين حول العالم وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية.

وقالت مفوضية اللاجئين إنها تسعى إلى توسيع قدرة اللاجئين على الوصول إلى سبل الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وخدمات