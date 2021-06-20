لبنان | البطريرك الراعي: لحصر الاعتراف بالجيش اللبناني مسؤولاً شرعياً وحيداً عن السيادة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان والشعب يشهد مسرحية سياسية إعلامية فيما يبحث عن مصيره في الوقت الذي تبحث به الجماعة السياسية عن مصالحها.

وقال الراعي خلال عظة الأحد: “نحن لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من قلة المسؤولية”. وأضاف: “نتطلع الى المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش لأنه المؤسسة التي تضمن السلم الأهلي”.

وطالب البطريرك الراعي بحصر الاعتراف بالجيش اللبناني مسؤولاً شرعياً وحيداً عن السيادة.