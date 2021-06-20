لبنان | دولار السوق السوداء “طلوع” و”جهنّم نزول”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا يزال دولار السوق السوداء يسجل يومياً ارتفاعاً كبيراً إثر تراكم وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية وتعثر ملف تشكيل الحكومة.

وسجل دولار السوق السوداء في لبنان اليوم الأحد 15170 ليرة لبنانية للشراء و15120 ليرة لبنانية للبيع.

وخسرت العملة اللبنانية قرابة 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد، وغياب أية بوادر لتدارك انهيار العملة المحلية التي قفزت بالتضخم في البلاد لمستويات قرب 100%.

ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة. ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.