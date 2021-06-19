لبنان | قيادة الجيش: خرقان بحريان معاديان مقابل رأس الناقورة

وبتاريخ 19 /6 /2021 الساعة 4.13 أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012