لبنان | فيديو.. لحظات مرعبة عاشتها سيدة لبنانية خلال محاولة سرقة سيارتها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 08:24 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 9:02 مساءً

نشرت سيدة لبنانية، ما عاشته من لحظات مرعبة خلال محاولة أحد اللصوص سرقة سيارتها على إحدى الطرق القريبة من ضيعتها.

وتروي السيدة في مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف قام اللص بمحاولة خداعها بأن أحد دواليب سيارتها بحاجة لصيانة، وخلال تفقدها للدولاب، سارع بالإمساك بها ورميها لمنتصف الطريق، ومن ثم صعد السيارة ليفر بها.

إلا أن اللطف الإلهي أنقذها، عندما اعترض أحد المارة بسيارته طريق اللص قبل أن يفرّ.