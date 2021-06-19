لبنان | تحذير من الدكتور فراس أبيض.. الأمور لن تنتهي بشكل جيد!

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 08:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 8:03 مساءً

علّق مدير عام مستشفى ​بيروت​ الحكومة، ​فراس الأبيض​، على تسجيل41 إصابة بفيروس ​كورونا ​على متن الطائرات التي وصلت إلى بيروت في 14 و15 و16 حزيران الحالي، معتبراً أن “الأمور لن تنتهي بشكل جيد”.

وتساءل الأبيض، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، “هل يسافر الركاب وحدهم؟ من يتابع عائلاتهم أو من اختلطوا معهم؟ مع من تواصلوا في الفترة الممتدة بين إجرائهم الفحص وانتظار النتيجة والتي تتراوح من 28 إلى 48 ساعة على اللأقل؟”.