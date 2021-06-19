لبنان | تحذير من الدكتور فراس أبيض.. الأمور لن تنتهي بشكل جيد!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 08:24 مساءً - منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 8:03 مساءً
الدكتور فراس أبيض
علّق مدير عام مستشفى بيروت الحكومة، فراس الأبيض، على تسجيل41 إصابة بفيروس كورونا على متن الطائرات التي وصلت إلى بيروت في 14 و15 و16 حزيران الحالي، معتبراً أن “الأمور لن تنتهي بشكل جيد”.
وتساءل الأبيض، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، “هل يسافر الركاب وحدهم؟ من يتابع عائلاتهم أو من اختلطوا معهم؟ مع من تواصلوا في الفترة الممتدة بين إجرائهم الفحص وانتظار النتيجة والتي تتراوح من 28 إلى 48 ساعة على اللأقل؟”.