لبنان | دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. فكم سجل مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 08:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفع دولار السوق السوداء مساء اليوم، فتراوح بين 15150 ليرة لبنانية للبيع، و15200 ليرة للشراء.

وكان دولار السوق السوداء قد انخفض انخفاضا طفيفا ظهر اليوم، متراوحا بين 15075 ليرة للبيع و 15125 ليرة للشراء.

الجدير بالذكر أن أمين صندوق جمعية المصارف تنال الصبّاح، كان قد أكد في لقاء خلال برنامج صوت الناس على “وجود تلاعب في السوق السوداء بسعر صرف الدولار”، مشيراً الى ان “صندوق النقد هو اكثر ما يمكن ان نطمح اليه في لبنان، ولكن الصندوق يطلب من السلطات اللبنانية تنفيذ بعض الاصلاحات

ولا يزال لبنان يكابد انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.