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لبنان | تدابير سير غداً الأحد في عين المريسة بسبب إقامة أنشطة رياضية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ 56 دقيقة

تدابير سير

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “يقام يوم غد الأحد 20-6-2021، اعتبارا من الساعة 6:00 ولغاية الساعة 12:00 أنشطة رياضية على طول الكورنيش البحري الممتد من ساحة عبد الناصر – عين المريسة (مقابل الجامع)، وصولا إلى المنارة.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 4:30 من فجر التاريخ المذكور أعلاه ولحين انتهاء الأنشطة ، منع المرور ابتداء من ساحة عبد الناصر وتحويل السير القادم من فندق “سان جورج” بإتجاه المنارة إلى شارع حسن إدريس”.

واضافت: “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المشاركين، ومنعا للازدحام”.

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