لبنان | اللواء محمد خير رعى توزيع هبة ألمانية لمتضررين من انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ ساعتين

رعى الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير توزيع هبة مقدمة من ألمانيا، بمبادرة فردية من رئيسة “دارة طرابلس الخيرية” لارا رفاعي، لمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وأسر متعففة على جميع الأراضي اللبنانية.

وأعلنت رفاعي في كلمة لها “وصول 3 كونتينر محملة مواد غذائية وحليب أطفال، وتم توزيع 900 حصة على أهلنا الذين يعانون من هذا الظرف الاقتصادي الصعب”، شاكرة للواء خير “تعاونه ومساندته لإتمام هذه المهمة الإنسانية”.