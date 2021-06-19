لبنان | هذا ما جاء في بيان طيران الشرق الأوسط بشأن السفر إلى أوروبا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، أنه اضافة الى كل من فرنسا و قبرص فقد سمح عدد من الدول الاوروبية مثل ألمانيا والدنمارك واليونان للبنانيين وللمقيمين في لبنان من حملة تأشيرة سياحية VISA TYPE C بدخول أراضيها.

شروط الدخول الى ألمانيا:

– يسمح للاشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكوروبا (و الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا فترة لا تقل عن أسبوعين ) الدخول بموجب شهادة تلقيح رسمية دون اجراء فحص PCR.

– اللقاح المعترف به: فايزر بيونتك- أسترازنيكا أكسفورد– مودرنا – جونسون اند جونسون.

– الاشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يتوجب عليهم ابراز نتيحة فحص PCR سلبية قبل مغادرة لبنان وقبل موعد الوصول ب 72 ساعة أو نتيجة اختبار ANTIGEN 48 ساعة قبل مغادرة لبنان وقبل موعد الوصول.

-يعفى الاطفال دون 6 سنوات من اجراء فحص PCR أو أخذ اللقاح.

شروط الدخول الى الدنمارك:

– لا يتوجب اجراء فحص PCR قبل مغادرة لبنان الا أنه عند الوصول يتم اجراء فحص PCR للأشخاص غير الملقحين، اما الاشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكوروبا (والذين مرعلى تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا فترة لا تقل عن أسبوعين) يسمح لهم بالدخول بموجب شهادة تلقيح رسمية دون اجراء فحص PCR.

– اللقاح المعترف به: فايزر بيونتك – أسترازنيكا أكسفورد – مودرنا – جونسون اند جونسون.

– يعفى الاطفال دون 15 سنة من اجراء فحص PCR أو أخذ اللقاح.

شروط الدخول الى اليونان:

– يسمح للاشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكوروبا (والذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا فترة لا تقل عن أسبوعين ) الدخول بموجب شهادة تلقيح رسمية دون اجراء فحص PCR

– اللقاح المعترف به: فايزر بيونتك – أسترازنيكا أكسفورد – مودرنا – جونسون اند جونسون – سبوتنيك في – سينوفاك و سينوفارم

– الاشخاص الذين لم يتلقو اللقاح يتوجب عليهم ابراز نتيحة فحص PCR سلبية قبل مغادرة لبنان وقبل موعد الوصول ب72 ساعة

– يعفى الاطفال دون 5 سنوات من اجراء فحص PCR أو أخذ اللقاح.