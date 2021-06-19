لبنان | الحركة البيئية: الحقيقة ظهرت بشأن توسيع طريق وادي الجماجم بسكنتا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الحركة البيئية في لبنان في بيان، أن “الحقيقة ظهرت بخصوص ادعاء أصحاب مشروع توسيع الطريق الممتدة من وادي الجماجم الى بسكنتا، بحصولهم على الرخص اللازمة، فقد نشروا بيانا يوم الجمعة الواقع فيه 18 حزيران 2021 مرفقا بصور لمستند صادر عن وزارة البيئة بتاريخ 11 تشرين الأول 2020 هو قرار صادر عن المجلس الوطني للمقالع بالموافقة لاحدى الشركات على استثمار كسارة بحص منفردة. اما الرخصة المطلوبة لمشروع توسيع طريق بطول حوالى 8 كلمترات وبعرض 4 أمتار (مئات آلاف الأمتار المكعبة من الصخور وآلاف الأشجار) بحسب قانون حماية البيئة 2002/444، فهي كناية عن موافقة وزارة البيئة على تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع والتي نفت وزارة البيئة وجوده بكتاب صادر عنها بتاريخ 1 حزيران 2021 ردا على طلب استعلام مقدم من قبل الحركة البيئية اللبنانية بتاريخ 18 أيار 2021”.