لبنان | حملات تلقيح في المناطق اللبنانية بدءاً من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 01:25 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 2:18 مساءً

شدّدت مديرة الرعاية الصحية والتلقيح في وزارة الصحة رندة حمادة، على “ضرورة أخذ اللقاحات مهما كان نوعها”، مشيرة إلى أن “نسبة الملقحين أصبحت أكثر بكثير مما كانت عليه، ومن المتوقع ارتفاع الاعداد في الفترات اللاحقة”.

وكشفت حمادة، أن “الوزارة ستقوم بحملات تلقيح في المناطق اللبنانية كافة بدءاً من أول تموز”، لافتة إلى أن “العمل يجري وفقاُ لمعايير منظمة الصحة العالمية”.

أما عن الباسبور الصحي، فقالت: ننتظر منظمة الصحة العالمية ونحن بصدد التحضير اليوم لإجتماع في 26 من الشهر الجاري للحديث بموضوع الباسبور الخاص باللقاح”.