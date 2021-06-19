لبنان | الرئيس عون لبوريل: لبنان يرحب بأي دعم..وهذا ما طالبه به

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 01:25 مساءً - منذ 43 دقيقة

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل اليوم السبت، إلى أن: “الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها”

وأضاف: “خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية

وطالب الرئيس بوريل: “استمرار تقديم المساعدات للبنان لافتاً الى أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى الدول الأوروبية”

وشدد على أن: “التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال”و “هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية”

وتابع : “لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني”

وأكد أن: “موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة”.