لبنان | بوريل: الاتحاد الأوروبي قلق من الأزمة السياسية والاقتصادية… ولا مساعدات من دون إصلاحات

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 11:11 صباحًا

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

وبعد اللقاء، قال بوريل: “مسرور بزيارة لبنان وتسنت لي فرصة ان ازور لبنان منذ بضعة سنوات وهذه اول زيارة لي كممثل للاتحاد الاوروبي”.

ولفت الى ان “الاتحاد الأوروبي قلق من الأزمة السياسية والاقتصادية وقمنا بتوفير 330 مليون يورو من المساعدات ما يقارب المليون يورو يومياً”.

تابع: “ما أن يوافق صندوق النقد الدولي على إغاثة لبنان سنقدّم قروضاً للاقتصاد اللبناني”.

أضاف: “لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالاصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة”، وأكد بوريل ان “الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية ويجب تشكيل الحكومة وان تقوم بالإصلاحات فورا”.

واعتبر ان “الانتخابات المتوقعة في العام 2022 يجب ان تحصل ضمن التواريخ المحددة”.