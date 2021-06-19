لبنان | بو عاصي: استغلال السلطة مشروع تدمير وطن ومواطن

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي تعليقا على حلقة برنامج “فليسقط حكم الفاسد” عبر “الجديد” التي أظهرت عدم امتلاكه اي عقار قائلا:

يوم دخلت الوزارة لم اكن املك عقاراً ولا مالاً.

يوم غادرت الوزارة وحتى اليوم لم يتغيّر شيء.

أحترم الملكية الفرديّة لكن استغلال السلطة للاثراء غير المشروع، مشروع تدمير وطن ومواطن.