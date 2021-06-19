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لبنان | بو عاصي: استغلال السلطة مشروع تدمير وطن ومواطن

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

النائب بيار بو عاصي

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي تعليقا على حلقة برنامج “فليسقط حكم الفاسد” عبر “الجديد” التي أظهرت عدم امتلاكه اي عقار قائلا:
يوم دخلت الوزارة لم اكن املك عقاراً ولا مالاً.
يوم غادرت الوزارة وحتى اليوم لم يتغيّر شيء.
أحترم الملكية الفرديّة لكن استغلال السلطة للاثراء غير المشروع، مشروع تدمير وطن ومواطن.

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MO Nasa

MO Nasa

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