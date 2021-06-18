لبنان | نقابة المحامين في بيروت: مستمرون في الإضراب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ 49 دقيقة

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري، برئاسة نقيب المحامين، ظهر يوم الجمعة في 18/6/2021. وبعد التداول، صدر عن المجلس البيان الآتي:

أولاً: قرّر مجلس نقابة المحامين الإستمرار في الإضراب، طالباً مِن الزميلات والزملاء الإلتزام الكلّي به، ما عدا ما هو متعلّق بالمهل.

ثانياً: قرّر مجلس نقابة المحامين دعوة الزميلات والزملاء، الى لقاء مع النقيب وأعضاء مجلس النقابة، في بيت المحامي، القاعة الكُبرى في الطابق الخامس، الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 22/6/2021، مواكبةً للخُطُوات اللاحقة.