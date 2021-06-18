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لبنان | انتخاب هيئة مكتب نقابة المهندسين في الشمال

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

نقابة المهندسين في طرابلس

عقد مجلس نقابة المهندسين في الشمال اجتماعه الأول برئاسة النقيب بهاء حرب حيث تم انتخاب هيئة المكتب والتي جاءت نتائجها على الشكل الآتي:
نائب النقيب: وائل دبس، أمين السر: علي هرموش، أمين المال: جيلبير مرعب، مندوب مجلس اتحاد المهندسين: بشار الحسن، ممثل المجلس في اللجنة العلمية: صفوان الشهال وصولانج الحويك، ممثل المجلس في اللحنة الإجتماعية: خضر حسين، اللجنة الإدارية: نقولا سليمان وخضر حسين واللجنة المالية: ريما منصور وهيثم مولوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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