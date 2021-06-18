لبنان | انتخاب هيئة مكتب نقابة المهندسين في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 05:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد مجلس نقابة المهندسين في الشمال اجتماعه الأول برئاسة النقيب بهاء حرب حيث تم انتخاب هيئة المكتب والتي جاءت نتائجها على الشكل الآتي:

نائب النقيب: وائل دبس، أمين السر: علي هرموش، أمين المال: جيلبير مرعب، مندوب مجلس اتحاد المهندسين: بشار الحسن، ممثل المجلس في اللجنة العلمية: صفوان الشهال وصولانج الحويك، ممثل المجلس في اللحنة الإجتماعية: خضر حسين، اللجنة الإدارية: نقولا سليمان وخضر حسين واللجنة المالية: ريما منصور وهيثم مولوي.